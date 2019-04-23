«Сын – копия Газманова!» - Ребенок Гагариной может оказаться внуком знаменитого «есаула» - Сеть

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Семейную тайну случайно могли раскрыть поклонники певицы, заметившие псхожесть Андрея с сыном знаменитого артиста.

Вчера Полина Гагарина опубликовала фото сына Андрея и сообщила, что тот «сдал специальность на 5», а раз так, то теперь можно и отдохнуть. Фанаты знаменитости порадовались за ее ребенка, но довольно много пользователей соцсети заметили, что мальчик похож на том фото на сына Олега Газманова Родиона. «Сын – копия Газманова!», - пишут поклонники Гагариной в комментариях под снимком.

Официально отцом Андрея является актёр Петр Кислов, он всего на один год младше сына знаменитого «есаула» Родиона Газманова. Интересно, что согласно биографии Олега Газманова, он начал выступать в то время, когда его первая супруга была беременна его первенцем. Неужели может быть так, что во время своей гастрольной деятельности артист связался с матерью Кислова и именно он приходиться ему настоящим отцом?

В это довольно сложно поверить, но если непродолжительная любовная связь у Газманова с матерью Кислова была в действительности, то ребенок его и Гагариной может оказаться внуком знаменитого «есаула». Впрочем, пока это не более чем фанатские догадки, но о том насколько они обоснованы, каждый может судить сам, сравнив фото Газманова, его законного сына Родиона с фотографиями ребенка Гагариной Андрея и Петром Кисловым. В любом случае, окончательный вывод по этому вопросу можно будет сделать только посте теста ДНК участников сложившейся спорной ситуации.