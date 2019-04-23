Не пришей кобыле хвост – Руководство «Дома-2» оригинально намекнуло на увольнение Ефременковой

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Юлии указали на ее место.

Накануне Ксения Бородина представила поклонникам эффектную обложку нового выпуска журнала «Дома-2», посвященного 15-летию проекта. На обложке запечатлены все действующие ведущие телестройки. Поклонники тут же рассыпались в комплиментах телеведущим, однако Юлии Ефременковой достался в основном негатив со стебом.

Дело в том, что на обложке Ефременкову посадили позировать в самом низу, у ног коллег, как не пришей кобыле хвост. Почти все ведущие запечатлены в полный рост, зато Юлию в шикарном платье как будто «обрезали» по пояс. «Без Ефременковой было бы лучше», «Ее вообще убрать надо со снимка», - пишут в комментариях фолловеры.

Стоит отметить, что Ефременкову в последнее время все чаще критикуют поклонники «Дома-2» за непрофессионализм. По мнению, фанатов Юлия не дотягивает до уровня своих коллег и лишь снижает рейтинги реалити-шоу. «Неприятная особа. Зачем ее вообще взяли на роль ведущей? Противный мерзкий голос», - возмущаются пользователи. Вполне возможно, руководство телестройки уже давно обратило внимание на критику фанатов. Вряд-ли продюсеры допустят, чтобы рейтинги проекта снизились из-за непрофессиональной ведущей. Как выход – заменить Юлию другой кандидатурой.

Не исключено, что Ефременкову неслучайно посадили для обложки журнала в самом низу. Возможно, руководство таким образом оригинально намекнуло Юлии на возможное увольнение. Или же это, вероятно, был намек ведущей на то, что пора расти профессионально.