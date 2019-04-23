Недосмотрела! Хилькевич попыталась изобразить идеальную маму, но опозорилась

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Дочь без обуви на холодной уличной плитке перечеркнула все попытки актрисы доказать, что она хорошая мама.

Актриса Анна Хилькевич и бизнесмен Артур Волков в августе этого года отметят 4 годовщину свадьбы. В августе прошлого года супруги стали родителями во второй раз – у них родилась дочь, которую пока не спешат показывать публике. В последнее время пользователи Сети все чаще «набрасываются» на Хилькевич с критикой. Фанаты подозревают, что актриса лишь играет хорошую маму для Instagram, а на самом деле только и думает о том, как бы побыстрее «сплавить» дочек няне.

Вероятно, Анна решила доказать, что поклонники ошибаются на этот счет. Недавно актриса опубликовала пост, в котором попыталась изобразить идеальную маму, рассказав о том, какими развивающими игрушками занимает детей. Артистка подчеркнула, что негативно относится к тому, что родители разрешают малышам пользоваться планшетами. Анна обратилась к подписчикам, дабы те поделились своим опытом по развитию детей.

Судя по всему, и после этого поста в сторону Хилькевич польется критика. Дело в том, что Анна лишь опозорилась попытками показать, что она хорошая мать - к публикации актриса добавила фото, на котором запечатлена ее дочь Арианна. На снимке девочка сняла кроссовки и стоит в одних носочках на холодной плитке. Вероятно, Анна недосмотрела за дочкой, когда была увлечена съемкой для Instagram. Теперь Хилькевич, видимо, станут упрекать за то, что она подвергает опасности здоровье наследницы.