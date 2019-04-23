Брошенная Малиновская решилась на «пластику» ради личного счастья

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Рискнуть здоровьем ради сына - таким, можно предположить, был посыл телеведущей.

Когда-то карьера Маши Малиновской находилась на пике: знаменитость активно развивалась как модель, телеведущая и даже попробовала себя в роли политика. На сегодняшний день ей уже 38 лет. И хотя даже в таком возрасте некоторым ее коллегам удалось сохранить интерес к себе, о ее таланте уже почти не говорят.

Однако, по всей видимости, не так давно Малиновская снова сделала то, что заставило таблоиды вновь заговорить о ней. Можно заметить, что ее внешность, особенно лицо, изменилось. Это отметили и ее подписчики в соцсети Instagram: «Маша, вы так похорошели. Моложе выглядите», «Лицо какое-то другое стало, наверное пластика. Теперь не узнать прежнюю Марию».

Так, многие из них сделали вывод, что Малиновская решилась на пластическую операцию, что и изменило ее внешний вид. Возможно, она сделала ее ради личного счастья - после расставания с чеченским бизнесменом, отцом своего сына Мирона, телеведущая больше не была замечена с другими мужчинами. Брошенная одним, она, по всей видимости, не нашла любви с другим.

Наверное, как и всем матерям, ей хочется, чтобы у ее ребенка был отец, однако родной отказывается заботиться о нем. Возможно, именно поэтому Маша Малиновская идет на крайние меры и пытается «манить» мужчин хотя бы внешним видом.