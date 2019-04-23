Певица МакSим попала в серьезное ДТП, спеша на съемки своего клипа

Сегодня, 11:16

Девушка разбилась на автомобиле по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву.

О случившемся сообщает Telegram-канал «Светские хроники», передавая слова менеджера певицы. Также были опубликованы фотографии девушки, чтобы избежать недопонимания и спекуляций по поводу запланированных концертов и мероприятий. Она попала в серьезное ДТП, но сейчас ее здоровью ничего не угрожает, однако предстоит долгий реабилитационный период. Причины ДТП пока остаются невыяснены.

Менеджер певицы МакSим сообщил: «Ваша поддержка и любовь очень важны, и мы это ценим как никогда. Мы надеялись на более быстрое восстановление, но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесём на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом город».

МакSим спешила на съемки нового клипа под названием «Абонент недоступен». Ее менеджер также сообщает, что самое страшное уже позади и ситуация со здоровьем девушки под полным контролем и надзором, ей сейчас занимаются лучшие врачи. Поклонники певицы испытали шок, увидев состояние девушки и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Реабилитация МакSим будет продолжаться по прогнозам врачей вплоть до двадцатых чисел следующего месяца. Также сообщается, что запланированные мероприятия и концерты с участием певицы будут перенесены на конец мая и начало июня, она пообещала, что выступит в каждом городе.