Захотелось американского гражданства? Прохор Шаляпин вновь улетел США, оставив Цымбалюк-Романовскую в одиночестве

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Шаляпин не дождался решения по уголовному делу в отношении Виталины и укатил в очередной тур по США, оставив ее со своими проблемами наедине.

Отношения между Виталиной Цымбалюк-Романовской и Прохором Шаляпиным в последнее время, складываются весьма странные. Певец мало времени проводит рядом со своей возлюбленной и очень часто летает в Соединенные Штаты Америки. Виталина же наоборот намекает о свой беременности и хочет настоящей семьи. В своем недавнем интервью Прохор заявил, что женится на Виталине не готов, чем вызвал большее подозрение со стороны общественности.

Некоторое время назад, в сети появилась информация о том, что у Прохора новая интрижка с гражданкой США. Если верить слухам, то уже около 3-х месяцев Прохор «окучивает» новую пассию и лишь изредка появляется в Москве. Складывается впечатление, что Шаляпину, как и раньше, вдруг захотелось американского гражданства. Ведь он в очередной раз, улетел в США, оставив Цымбалюк-Романовскую в одиночестве со своими проблемами.

И, действительно, около месяца назад в СМИ появилась информация о том, что Виталине грозит 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело тянется с момента развода пианистки с Арменом Джигарханяном. По одной из версий, Виталина подделала документы на получение денежных средств в Большом театре, а позже вывела в офшоры за границу.

А пока Виталина под следствием и подпиской о невыезде, певец публикует милые видео и фотографии в своем Instagram. Он делится местами, которые уже успел посетить, и даже посещает кладбище со своим кумиром – Мэрилин Монро. Прохор тщательно скрывает в своих Stories, тех друзей, с которыми гуляет по заграничным улицам.

Складывается впечатление, что Шаляпин подыскивает себе очередную кандидатуру для дальнейшего спонсирования его карьеры, в том случае, если Виталину все-таки осудят и вынесут приговор о наказании в виде лишении свободы.