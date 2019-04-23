Печальный Крид: Егора Булаткина высмеивают юмористы за грустный образ

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Максим Галкин высмеял Егора Крида за странную фотографию.

Егора Крида потеряли фанаты, на днях он выставил свою фотографию в Instagram в майке с логотипом баскетбольной команды «Чикаго Буллз» с очень грустным лицом. Фолловеры начали задавать вопросы к снимку печального Крида: «Когда будут новые концерты и песни? Егор мне тебя жаль, ты печально выглядишь», «Побольше таких фотографий, а то мы тебя совсем потеряли на просторах интернета».

Ранее в сети писали, что у Егора забрали его страничку Instagram, скорее всего так и произошло, поскольку в шапке профиля до сих пор написан бывший псевдоним Крида, а так же подписчики подметили, что новые фотографии стали появляться очень редко и активность снизилась. Некоторые предположили, что Егор ушел в баскетбол и покончил с карьерой музыканта, поскольку раньше не замечали, что Крид ярый фанат «Быков».

По Егору заметно, что у него сложный период в жизни он выглядит не таким ухоженным, как раньше и бровки были идеально щипанные, прическа была аккуратная и с челкой. Не улыбается похоже, что он подавлен. Так же Егора в комментариях высмеял Максим Галкин: «Как будто дверь из головы открывается». Скорее всего, Максим намекнул на образованность Егора. Мало того, что у Булаткина сейчас тяжелые времена, так он остался практически безработным, контракт с лейблом Black Star закончился в конце марта. Пока нет никакой информации, что он нашел себе нового продюсера или занялся продвижением самостоятельно. А в последнее время, еще и юмористы стали высмеивать и шутить над Кридом за грустный образ мальчика-зайчика.