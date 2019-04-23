Гудков намекнул Гагариной, что ее номер выглядел, как «китайская подделка»

Сегодня, 11:00

Александр высмеял Полину Гагарину за участие в китайском конкурсе «Голос».

Юморист Александр Гудков высмеял Полину Гагарину на шоу «Вечерний Ургант», посвятив ей видео. Комик намекнул, что ее номер выглядел, как «китайская подделка». Полина стала настолько популярна, что теперь на неё стали делать пародии. Александр в голубом платье, нелепо исполнил песню Полины «Меланхолия» изобразив, будто. он поёт на китайском. Во время танца его кидало из стороны в сторону, то на землю, то на дерево. Пользователей рассмешила пародия Александра Гудкова: «Очень похоже исполнил», «Китайский у Гудка на высшем уровне! Заставил посмеяться».

Возможно, своим номером Гудков хотел показать, что звезды уже не знают, как показать себя. Полина Гагарина высоко замахнулась и питала мечты получить первое место, подбивая подписчиков голосовать за неё. Мучаясь, Полина заучивала тексты на китайском языке и думала, что выглядит на сцене «звездой голубого экрана», а по факту это выглядело со стороны нелепо, как подмечает юморист. Полина Гагарина с февраля 2019 года вслед за Витасом покоряла Китай.

Артистка участвовала в проекте The Singer - это как «Голос», на котором Гагарина работал наставницей но более затейливый. В конкурсе участвуют уже состоявшиеся артисты – в программе участвовали звезды Канады, США, Казахстана, России и многих сдугих. Зрители могут видеть не только концерты артистов, но и их жизнь за пределами площадки. В промежуточной аттестации Полина заняла пятое место, набрав более 20 процентов голосов. За прекрасный номер певице вручили спонсорский презент - ключи от Mazda CX-8.