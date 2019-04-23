Гном Гномыч оплачивает маме царские завтраки. 6-летний сын Яны Рудковской за последнее время заработал 10 млн рублей

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Саша Плющенко работает, не покладая рук и ног, чтобы оплатить себе няню, водителя, тренеров, охрану, одежду и еду.

Известный продюсер певца Билана – Яна Рудковская является по истине настоящей бизнесвумен. Мало того, что Яна успевает устраивать гастроли Диме Билану, со его сломанной ногой, но и дать распоряжение супругу и сыну, в какой форме должны быть их трудовые будни.

Как сообщает Информационное агентство «ВладТайм», за последнее время 6-летний сын Яны Рудковской заработал 10 млн рублей. В его деятельность входит не только соревнования по фигурному катанию, но и всевозможные фотосессии, реклама гигиенических средств (зубная паста), детские показы известных модельеров и даже у мамы в Instagram – мальчик вынужден позировать для рекламы отелей.

Складывается впечатление, что у маленького Саши совершенно нет детства, которое так быстро пролетает у каждого ребенка. Его день рассчитан на каждую минуту, но больше всего наблюдателей поражает тот факт, что Гном Гномыч не выглядит счастливым ребенком. Вполне вероятно, что такой доход позволяет Саше оплачивать маме царские завтраки, которые она каждое утро рекламирует в соцсети. Вот только у мамы и ее ленов семьи совершенно разное расписание в жизни.

Яна Рудковская просыпается в начале 15-ти часов дня, а Саша Плющенко и его известный папа в 5 утра, чтобы уехать на тренировки. Вот и получается, что светская жизнь Яны Рудковской заметно отличается от тяжелых трудовых будней ее сына и мужа.

Складывается впечатление, что мужчины должны успеть заработать ей на безбедную старость, пока продюсер нежится под теплым одеялом в своем загородном доме. Не так давно, пользователи сети раскритиковали Яну за ее слишком строгий подход к мальчику. Они убеждены, что Саша может впасть в депрессию, если мама не перестанет «пропихивать» его в каждый проект с детьми.

«Скоро Гном Гномыча покажут в программе «Голос», а потом отдадут на воспитание Максиму Галкину в «Лучше всех!», - пишут хэйтеры.