«Первый канал» не пропустил Харламова и Батрутдинова на передачу посвящённую КВН

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Из-за «туалетного юмора» звёзд «Comedy Club» боятся приглашать на передачи с более утончённым чувством юмора.

В сети появились предположения, что «Первый канал» считает, что чёрный юмор резидентов «Comedy Club», плохо скажется на рейтинге «Первого канала». Такие слухи пошли после выпуска программы «Сегодня вечером», в студии собрались выпускники и участники Клуба Весёлых и Находчивых, бессменный ведущий – Александр Масляков, а также члены жюри. В качестве выпускников были приглашены: Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Вадим Галыгин.

По неизвестным причинам, Харламова и Батрутдинова не пригласили, возможно, продюсеры канала посчитали, что юмористы грязными шутками «туалетного юмора» испортят выпуск. Телеведущий данной программы Максим Галкин, как и Алла Борисовна придерживается позиции, что шутки резидентов «Comedy Club» заходят за грани возможного и не чувствуют границ. А у Максима совсем иной формат передачи, по его мнению, «Сегодня вечером» смотрят люди с более утончённым чувством юмора. Резиденты «Comedy Club» высмеивают звёзд шоу-бизнеса в самых жёстких формах, не подбирая слова.

Возможно, Галкин «попросил» вычеркнуть звёзд ТНТ из списка приглашённых. Харламов и Батрутдинов скатились ниже некуда и с каждым днем, доказывают, что кроме матов на You-Tube и «туалетных шуток» на ТНТ ни на что не способны.

После того, как «СТС Медиа» переманил к себе талантливых сценаристов, качество шуток на ТНТ заметно упало. Гарик Харламов высмеивает звёзд старыми видео, выставляя на весь Instagram не в самом лучшем свете, недавно, он опубликовал видео, посвящённое Витасу, на котором с помощью видеомонтажа подставили гениталии к лицу исполнителя. Скорее всего, именно поэтому «Первый канал» никогда не пропустит звёзд «Comedy Club» на свои программы.