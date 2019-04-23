Григорьев-Аполлонов все-таки признался, что разъехался с женой после 16 лет брака

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После скандальных тусовок с эскортницами Рыжий Иванушка официально заявил, что взял паузу в отношениях с супругой Мариной.

Интересно, что буквально пару дней назад на программе «Правда 24» ответственно заявил, что в их отношениях с женой царит любовь и гармония. Но очевидцы наблюдают уже на протяжении полугода, как Андрей проводит время в компании девушек-эскортниц. Вероятнее всего, артист так говорил, чтобы не привлекать внимание общественности и сохранить собственный имидж в российском шоу-бизнесе.

Он провел в браке с женой целых 16 лет и у них есть двое детей, поэтому развод точно должен состояться громкий для Григорьева-Аполлонова. Но сейчас эстрадный певец в своем профиле Instagram все-таки официально признался, что взял паузу в отношения с женой и они сейчас живут не вместе. Видимо, Марине надоела ложь своего супруга, когда с одной стороны он всех уверяет, что в отношениях все хорошо, а с другой проводит время с другими девушками. В итоге супружеская пара разъехалась после 16 лет брака.

Также Андрей уверяет, что семья для него значит больше всего на свете и никакого развода не состоится, а им просто нужно разобраться в себе. Он заявил, что из его семьи комментариев по этому поводу никто давать не собирается и все это только временные меры. Но видимо, слухи о том, что его жена ушла к баскетболисту «Химок» могут скоро подтвердиться и тогда имидж певца «Иванушки International» серьезно пошатнется.