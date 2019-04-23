«Ужасные» родители: Воля и Утяшева подвергают маленького сына смертельному риску

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Оказывается, звездные родители совсем не переживают за безопасность своего ребенка.

Недавно Ляйсан добавила в социальную сеть новую фотографию вместе со своими наследниками. Лицо детей, как обычно, она не показывает. Между тем, гимнастка решила немного рассказать про 5-летнего сына. Для фанатов стало удивлением, что ребенок в столь раннем возрасте плавает на любую глубину. По крайней мере, Утяшева без опасений ему это похволяет делать, о чем и написала в микро-блоге.

«Роберт плавает, как ихтиандор, в любой воде, на любой глубине», – похвасталась телеведущая и бывшая спортсменка. Интересно, родители совсем не переживают за маленького сына, раз подвергают его смертельному риску? Для общественности Ляйсан и Воля – идеальная семья, но на деле может оказаться, что за сказочной призмой скрывается не самое лучшее отношение «ужасных» родителей к своим детям.

Стоит отметить, что в последнее время Павел Воля и его супруга выкладывают много фотографий с совместного отдыха. Пара решила отдохнуть от работы, городской суеты и улетела за границу. На этот раз они выбрали роскошный остров Тенерифе, входящий в состав Канарских островов в Атлантическом океане. Судя по всему, в уютном месте у них наконец-то появилась возможность побыть с детьми, ведь видят они их достаточно редко. Маленькие Роберт и София живут в Америке, а их звездные родители предпочли остаться на работе в Москве.



