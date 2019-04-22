Билан теперь с Black Star? Тимати мог «отбить» у Рудковской ее подопечного

Вчера, 22:56

Певцы вряд ли ограничились автографом и логотипом на майке, и могли «слепить» неординарный хайповый проект, положив начало успешному сотрудничеству.

Похоже, поглощённая изобретением кличек сыну Саше и развитием бизнеса на собственном ребенке, Яна Рудковская упустила свой главный музыкальный «проект» - Дима Билан заинтриговал поклонников неожиданным сотрудничеством с Black Star. Певец опубликовал видеоролик, на котором предложил подписчикам побороться за официальный мерч от Black Star Wear с оригинальным автографом исполнителя, который он тут же поставил под наклейкой на футболке.

Судя по всему, Билан теперь может работать с Black Star, что подтверждает их неожиданно тесное сотрудничество. Тимати вполне мог «отбить» у Рудковской ее успешного подопечного, который к тому же и сам не был прочь сменить сферу сотрудничества и давно давал тонкие намеки в поле зрения руководителя лейбла.

В последнее время всегда романтичный Дима Билан сменил направление творчества, стал более дерзким и открытым в своих песнях, а сняв в клипе Дашу Клюкину будто намекнул Тимати, что не прочь выгодно подзаработать, и не откажется связаться с лейблом. Не исключено, что сотрудничество Тимати и «Планеты Билана» не ограничилось оригинальным логотипом на черной одежде бизнесмена, и оба музыканта готовятся преподнести фанатам новый невероятный совместный проект, в котором заинтересованы обе затухающие звезды.