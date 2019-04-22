На деньги Джигарханяна «жирует»? Цымбалюк-Романовская «раскормила» Шаляпина

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Певец может путешествовать и ни в чем себе не отказывать за счет своей возлюбленной, которую давно обвиняют в обмане экс-супруга.

Отношения между Виталиной Цымбалюк-Романовской и ее экс-супругом Арменом Джигарханяном максимально ухудшились не столько после их развода, сколько во время имущественных судебных тяжб. В частности, заслуженный артист обвинял свою молодую избранницу в том, что та обманным путем заставила его подарить ей дорогостоящие квартиры в столице. Виталина же после развода успела одни из апартаментов продать, потому Армен Борисович просил половину от суммы продажи, но через суд ему добиться этого не удалось. Цымбалюк-Романовская пыталась уехать из России с деньгами, полученными от продажи квартиры, но скоро вынуждена была вернуться. В СМИ пишут, что пианистка обязана на время судебного разбирательства о недвижимости постоянно оставаться на территории РФ.

Между тем ее новый любовник, скандально известный Прохор Шаляпин, ни в чем себе не отказывает, отдыхая на дорогостоящих тропических курортах и устраивая там фотосессии для журнала.

Но за чьи именно деньги «жирует» Шаляпин? Неужели за участие в ток-шоу платят миллионы, раз он может себе позволить такие поездки?Именно такими вопросами задаются многие пользователи Сети. Можно было бы сказать, что на хороший отдых Прохор заработал сам, усердно работая, ведь он ведет прогноз погоды и занимается пением. Однако как певец Шаляпин проявляет себя очень слабо – за последние несколько лет он не выпустил ни единого клипа, а о его концертной деятельности практически ничего не известно.

Фанаты считают, что певец отдыхает на деньги ли Джигарханяна. Теоретически, средства для путешествий артисту могла дать как раз таки Цымбалюк-Романовская, правда сама присоединиться к отдыху по известной причине не смогла. Вероятно, Виталина уже попросту «раскормила» Шаляпина, разбаловала богатством, но если суд все же вынесет решение не в пользу бывшей жены Джигарханяна, то парочке придётся несладко, злорадствуют хейтеры. По словам некоторых комментаторов, Прохор заметно поправился и теряет свою стройную фигуру, а причиной этому может быть именно его роскошная жизнь, которую ему предоставила Цымбалюк-Романовская.