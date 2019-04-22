«Я за тебя проголосую!»: Фанаты предложили Харламову стать «слугой народа»

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Такого «кандидата» в президенты Россия ещё не видела.

После победы на украинских выборах Владимира Зеленского, который всю свою жизнь был комиком и шоуменом, россияне стали предполагать – кто же из отечественных юмористов мог бы занять такой ответственный пост? И если ранее на президентском кресле пользователи Сети видели Максима Галкина и Михаила Галустяна, то теперь фанаты предложили и Гарику Харламову стать «слугой народа». Некоторые интернет-пользователи в шутку говорили о возможном президентстве «Бульдога», однако нашлись и те подписчики, которые были серьёзно настроены.

«Гарик, выдвини свою кандидатуру в президенты, я за тебя проголосую!», - говорили фолловеры Харламова в Instagram. Сам шоумен пока не прокомментировал такое желание своих зрителей, хотя не исключено, что Гарик ради шутки может на самом еле баллотироваться в президенты и составить конкуренцию Владимиру Путину.