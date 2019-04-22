«Пародия лучше оригинала»: Ведущая поиздевалась над «губатой» Лободой - фанаты

Сегодня, 20:07

Ольга Шелест получилась очень уж похожей на певицу, уверены поклонники.

Ведущая Ольга Шелест не боится смелых экспериментов со своей внешностью, но, в отличие от многих звезд современного шоу-бизнеса, эти эксперименты скорее косметические, вроде необычной прически, яркого цвета волос, нового типа макияжа. Вероятно, звезда специально избегает любых пластических операций, ведь сегодня она высмеяла тех девушек, которые накачивают филлерами свои губы, а потом утверждают, что они полностью натуральные. Однако фанаты Шелест увидели в необычном фото не только пародию на тенденцию к «уродливой» красоте в целом, но и насмешку над одной знаменитой персоной. В частности, пользователи Сети думают, что ведущая поиздевалась над «губатой» Светланой Лободой.

«Пародия лучше оригинала», - пишет один из комментаторов под фото знаменитости. Другие фанаты шутили о том, что изменения в лице Ольги есть, вот только они не видят какие именно, а некоторые просили «дать поносить» огромные губища. Положительная реакция аудитории звезды может говорить о том, что повальная мода на искусственную красоту проходит – это больше не недосягаемая мечта, а то, что можно купить по дешевке. Вот только точно так же по дешевке лицо могут попросту изуродовать такими же огромными губами на половину лица.