Мужские увлечения: Малахов раскрыл свою «тайную любовь» к косметологии

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«Подхалимаж» на странице Ксении Собчак может стать самым успешным тактическим ходом Андрея.

Ксения Собчак рассказала о «новом опыте». Ведущая призналась, что недавно рискнула, и в результате нашла своего «идеального визажиста» и открыла для себя лучшее место для «ответственных сборов и классной косметологии». Ее предпочтение неожиданно одобрил коллега Андрей Малахов, который раскрыл свою «тайную любовь» к косметологии в комментариях у светской львицы. Телеведущий признался, что уже четыре года пользуется услугами данных мастеров, работу которых «полюбил» после первого же посещения.

Фанатов несколько удивила идиллия в общении скандальных коллег, которые вряд ли раньше перебрасывались хоть парой фраз, и, вероятно, не были связаны приятельскими отношениями. Однако после первой же встречи в одной студии Андрей будто проникся к Ксении симпатией. Не исключено, что Малахов раскрыл свои, как иронично отметили фанаты, мужские увлечения ради выгоды. Авторское шоу Собчак сейчас является одним из рейтинговых проектов. Ее гости - самые яркие и успешные лица шоу-бизнеса, которые после тесного общения восходят на новую ступень славы. Не исключено, что устав быть «жилеткой» для всех коллег и раскручивать истории фриков, Малахов также решил «излить душу», а заодно и неплохо подняться, и таким образом намекнул Ксении на свою кандидатуру на роль главного гостя ее очередного выпуска.