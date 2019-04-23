Элджей, Фейс, посторонитесь - Малахов сменил стиль на «ультрамолодёжный»

Сегодня, 10:00

Татуировки на лице и белые линзы неплохо бы дополнили новый образ ведущего «Прямого эфира».

Уже скоро в эфир федерального канала выйдет новая передача с Гогеном Солнцевым, и, как обычно, привлечет к себе внимание общественности. Каждый выпуск эпопеи о женитьбе на бабушке собирает много просмотров на YouTube, и, возможно, именно потому ведущий программы Андрей Малахов решил перетянуть часть внимания зрителей на себя, а потому отказался от скромного делового стиля в одежде. Судя по фото, опубликованному недавно в соцсетях, Малахов сменил стиль на «ультрамолодёжный» с рванными джинсами и поворотами, кроссовками, пиджаком с принтами самых разных популярных брендов и прической в стиле некоторых современных реперов.

Что же, Элджей, Фейс, посторонитесь, теперь «старичок» Малахов составит вам неплохую конкуренцию. Однако сложно не заметить, что образ, выбранный ведущим, пусть и хорош, но не идеален – обязательно стоит задумать о татуировках на лице да и на теле тоже, а также о цветных линзах, не обязательно белых, как у «слепого» Элджея.

Шутки шутками, но за смелость Малахов точно достоин похвалы – не каждый известный человек такого весьма консервативного склада характера сможет рискнуть показаться смешным публике из-за эксперимента с внешним видом. Пока не ясно, как к перевоплощению отнесется аудитория «Прямого эфира», но «респект» от молодежи Малахов получить может так же, как и Филипп Киркоров после выхода его клипа «Цвет настроения синий».