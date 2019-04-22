Повелся на внешность? Баскова уличили в романе с Семенович - фанаты

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Поклонники считают, что соблазнительная певица могла «охмурить» завидного холостяка.

Несмотря на то, что невестой Николая Баскова долгое время считали телеведущую Викторию Лопыреву и даже ждали их свадьбу в 2017 году в Грозном, эта громкая история закончилась ничем, а теперь поклонники заподозрили певца в романе с Анной Семенович. В Сети уверены, что эффектная, талантливая, красивая и обладающая завидными формами певица вполне может стать хорошей парой «натуральному блондину», который до этого состоял в отношениях с телеведущей Оксаной Федоровой, балериной Анастасией Волочковой, а также моделью Софи Кальчевой. Кроме того, за спиной у Баскова один брак – с 2001 по 2008 год он был женат на дочери своего продюсера - Светлане. От этого союза у певца остался сын Бронислав.

А в Сети тем временем гадают, повелся ли Басков на эффектную внешность Семенович и параллельно подсчитывают, под каким количеством публикаций он оставил свой «царский» лайк. Как оказалось, понравившихся Николаю фотографий Анны в ее профиле Instagram достаточно много, и это не только моменты с концертов, а также снимки из обычной жизни. Чем не доказательство для фанатов того, что между Басковым и Семенович может быть романтическая интрижка?