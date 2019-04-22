«На халяву» все вкусно: Страдающая от безденежья Барановская рекламирует ресторан «за еду»

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«Бесплатный» ужин помог Юлии достойно отпраздновать Вербное воскресенье.

Юлия Барановская вчера отпраздновала Вербное воскресенье в своем любимом ресторане в копании приятеля. Телеведущая вновь заполонила микроблог кучей видеороликов из ресторана, в котором расхваливала заведение и вкусную еду, а также вновь демонстрировала прейскурант с «кусающимися» ценами, пытаясь заманить поклонников.

Это, кажется, единственное место, которое Юлия регулярно посещает, и минимум раз в неделю ужинает там с друзьями, коллегами или детьми. Создается впечатление, что на выбор знаменитости повлиял выгодный рекламный контракт. Микроблог телеведущей не особо популярен, и она не может похвастаться наплывом рекламных предложений, на которых многие знаменитости отлично зарабатывают. А у одинокой матери троих подрастающих детей сейчас могут быть финансовые трудности.

Как известно, Барановская зарабатывает только на телевидении, ведет несколько проектов, лишь изредка ей удается «перехватить» выгодный корпоратив или мероприятие. Отец ее детей Андрей Аршавин – не самый примерный папа. Мало того, что мужчина не проявляет никакого интереса к наследникам, так еще и алименты не всегда выплачивает. По распоряжению суда он обязан ежемесячно выделять на содержание наследников половину своего дохода, а недавно экс-супруга Алиса Казьмина добилась выплаты алиментов на дочку в размере 340 тысяч рублей ежемесячно.

Очевидно, что «кошелек» Андрея резко «поднапрягся», и не исключено, что он вновь игнорирует интересы детей Юлии, из-за чего она вынуждена максимально экономить, пытаясь дать своим детям все лучшее. Вполне возможно, что страдающая от безденежья Барановская теперь рекламирует данный ресторан «за еду». В таком случае посещая этот ресторан она «убивает двух зайцев» - публично хвастается успехом и «лакшери-жизнью», и бесплатно кушает подаваемые ей блюда, которые так аппетитно рекламирует, ведь «на халяву» все и всегда вкусно, считают в Сети.