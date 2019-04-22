Кожа да кости - Волочкова отощала из-за расставания с женихом

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Звезда балета скоро превратится в живой скелет с такими темпами похудения.

Еще недавно известная российская балерина Анастасия Волочкова была довольно массивной, что при ее огромном росте и широких плечах выглядело не слишком эстетично. Однако, если судить но новому видео, где знаменитость рекламирует воду, может сложиться впечатление, что она только водой и питается – от нее осталось только кожа да кости.

Чрезмерную худобу Волочковой можно заметить не только в этом видео, но и на фото с выступления на юбилейном концерте Аллы Пугачевой в Кремле. Звезда появилась на сцене в том же ярко-зеленом костюме, в котором появлялась на светских мероприятиях несколько лет тому назад. Если тогда эта же одежда сидела на звезде так, будто была сшита на заказ, то теперь костюм кажется слишком свободным.

Возможно, Волочкова так отощала из-за недавнего расставания с женихом, которое обсуждают ее поклонники в соцсетях как одну из главных новостей. Еще несколько месяцев назад прима не стеснялась публиковать фото с носками и ногами любимого человека, а теперь все это резко пропало. При этом сама Волочкова отказывается признаваться, что избранник бросил ее или же она бросила его, но продолжает отмечать юбилеи отношений, хотя на самого мужчину на фото или видео так и не показала.