«Чем приезжие хуже?» - Бородина разозлила фанатов «нытьем» о «резиновой» Москве

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Звезде «Дома-2» посоветовали не заострять внимание на своих «ничтожных проблемах».

Накануне известная телеведущая Ксения Бородина опубликовала на личной странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена на фоне Эйфелевой башни. Она написала, что снимок был сделан в Париже, однако намного больше в последнее время она занята мыслями о Москве. Ведущая шоу «Дом-2» стала жаловаться, что город будто бы «стал резиновым» и «скоро лопнет от переизбытка людей и машин». Ей хочется, чтобы людей в столице стало меньше.

Однако фанатам ее сообщение не понравилось. Многие из них не меньше ее самой любят мегаполис, хоть и не родились в нем, а потому стали отстаивать свои права жить там или хотя бы приезжать на выходные. «Хочется, чтобы людей стало меньше? То почему бы не уехать Вам», - ответил Бородиной один из поклонников. Ксения разозлила фанатов своим «нытьем», из-за чего получила массу критики. На предложения уехать из Москвы она поспешила ответить, - «А почему должна уезжать я? Я тут родилась».

Такой ответ не на шутку возмутил пользователей сети. «Человек не дерево, чтобы находиться там, где он вырос», «А чем приезжие хуже москвичей? И почему они должны уезжать?!», «Ну и свали», - написали они в комментариях. Также другие напомнили ей, что по национальности ни она, ни ее муж Курбан Омаров не являются коренными россиянами, а потому, по ее логике, тоже должны уехать.