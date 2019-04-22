Недолго страдала: Водонаева намекнула на роман с фотографом из Дубая

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Привлекательный парень мог стать причиной развода Алены с ее мужем Алексеем.

В сети в последнее время активно обсуждают личную жизнь звезды «Дома-2» Алены Водонаевой. Фанаты заметили, что телеведущая уже давно не показывала в Instagram своего мужа Алексея Косинуса. Буквально после слухов о романе Водонаевой с рэпером Гуфом, диджей как будто исчез из ее жизни. Сама знаменитость никак не комментирует домыслы фанатов, однако по сведениям источников, Алена уже давно не живет с Алексеем.

Вполне возможно, Водонаева попросту променяла супруга на другого мужчину. «Разлучником» может оказаться молодой фотограф из Дубая, на роман с которым, похоже, недавно намекнула сама знаменитость. Как вариант, телеведущая просто напросто нашла утешение в объятиях молодого парня после развода с мужем. Видимо, блогер недолго страдала после расставания с Косинусом.

В своих stories Алена опубликовала снимок, сделанный во время разговора по видеосвязи с тем самым фотографом. На странице парня в соцсети довольно много фотографий, на которых запечатлена телеведущая. Не исключено, что это был рабочий звонок. Однако молодой человек вышел на связь с Водонаевой с голым торсом, а сама Алена позирует в домашнем халате, как будто общается с очень близким человеком.

Стоит отметить, что некоторое время назад телеведущая вместе с сыном летала в Дубай. Вполне возможно, курорт для отдыха был выбран с одной целью - встретится с новым любовником. Так ли это на самом деле, пока неизвестно, так как сама Алена никакие догадки фанатов не комментирует.