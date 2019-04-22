«От запоев лечишься?»: Фанаты рассказали, чем Бузова занимается в элитной клинике

Сегодня, 16:14

Возможно, знаменитость на самом деле скрывает истинную цель своего нахождения в клинике.

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова после обмороков на концертах все-таки решила заняться своим здоровьем и сейчас находится в одной их элитных московских клиник, где отдыхает, набирается сил, дышит свежим воздухом и делится с поклонниками моментами своего загородного вояжа. Менее часа назад телеведущая поделилась видео, как она в компании тренера занимается скандинавской ходьбой в лесу. «А что делаешь ты прямо сейчас?» - написал Бузова в подписи к ролику.

Однако в комментариях не стали особо восторгаться здоровым отдыхом Ольги, а принялись обсуждать ее внешний вид, отметив, что она стала совсем как «старушка». «От запоев лечишься?» - пишут пользователи, пытаясь оправдать не самый лучший внешний вид звезды ее пристрастием к горячительным напиткам. Хотя возможно, все дело просто в мешковатом спортивном костюме и полном отсутствии макияжа, без которого Бузова редко не появляется на публике.

В общем, фанаты как всегда раньше всех рассказали свою версию того, чем Бузова занимается в элитной клинике.