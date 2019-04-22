Гарем для Бузовой. Певица дала надежду на отношения сразу трем участникам «Дома-2»

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Ведущая назвала имена «идеальных мужчин» из числа участников реалити-шоу.

Личная жизнь певицы Ольги Бузовой волнует зрителей телеканала ТНТ достаточно давно. Сначала она как участница искала свою любовь и пыталась сохранить ее, а потом уже как ведущая принимала или отвергала поклонников из числа участников реалити-шоу, и, в конце концов, телеканал даже отдельное шоу организовал с целью поиска жениха для Бузовой. Но каждый раз по неизвестной причине отношения или попытка построить их заканчивались для певицы полным провалом, но Ольга даже не думает отчаиваться. Например, недавно она дала надежду на отношения сразу трем участникам «Дома-2».

Хоть певица не забыла оговориться, что встречаться с парнями, которые уже находятся в отношениях, она бы не стала, всем понятно, что, узнав о симпатии Бузовой, парни вполне могут бросить своих «половинок». Кто же упустит такой шанс похайпиться на Ольге? Не исключено, что скоро на ТНТ появится еще одно шоу, ответвление «Дома-2», эдакий гарем для Бузовой. Впрочем, более вероятным кажется тот вариант, что один или два парня из названной певицей троицы действительно начнут оказывать знаки внимания артистке прямо во время работы ведущей, а она, вероятно, не сможет перед ними устоять. К слову, ранее покорить сердце Бузовой пытался участник реалити-шоу Роман Гриценко, но он явно был не во вкусе ведущей, так как она его постоянно отвергала.