Положил глаз на «Квартал-95»? Малахов пытается заручиться симпатией Зеленского

Сегодня, 13:25

Российский шоумен оригинально поздравил украинского комика с победой на выборах.

Несмотря на то, что пока в Украине идет подсчет бюллетеней и официальной информации о результатах президентских выборов нет, по данным экзитпола нет сомнений, что в ближайшие пять лет у руля Украины будет стоять комик и владелец студии «Квартал-95» Владимир Зеленский. Известно, что президенту официально запрещено заниматься бизнесом, за что неоднократно ругали пока еще действующего президента Петра Порошенко, который вроде обещал продать свою конфетную империю Roshen, однако так этого и не сделал. В случае с Владимиром Зеленским ситуация иная – в «Квартале-95» уже сделали заявление, что проект продолжит работать без ведущего актера, и даже пообещали порадовать народ несколькими колкими и смелыми шутками о новом президенте. Так, по крайне мере, сообщает информационное агентство VladTime.

Не исключено, что студия попробует найти замену на место Зеленского и в России такой кандидат уже есть. Имя ему - Андрей Малахов, который достаточно оригинально поздравил Зеленского с победой на выборах. Сегодня в Instagram шоумена появилось видео, где он жмет штангу весом 72,5 кг – ровно столько процентов голосов набрал комик по итогам второго тура голосования. «Этот подход - подход надежды!» - написал Малахов и отметил Зеленского в публикации. Возможно, так он пытается заручиться симпатией нового главы Украины.

Малахов положил глаз на «Квартал-95»? Не исключено и есть вероятность, что Владимир Зеленский может обратить внимание на имеющего оригинальное мышление российского коллегу и порекомендовать его на свой пост в «Квартал-95». Если и впрямь Андрею Малахову удастся присоединиться к руководству студией, вполне возможно, что творческий лед между Россией и Украиной начнет таять, что позволить завершить ряд общих проектов – в том числе и популярный сериал «Сваты», производство которого было остановлено из-за политических передряг и разногласий.