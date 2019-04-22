Точно не Тилль! Лобода намекнула на чувства к «мистеру К»

Сегодня, 14:53

Отцом младшей дочери певицы, похоже, является вовсе не солист группы Rammstein.

Уже совсем скоро наследнице экс-участницы «ВИА Гры» исполнится один год. Светлана Лобода тщательно скрывает Тильду, как и свою личную жизнь, от глаз общественности. Фанаты до сих пор так и не узнали, кто же является отцом второй дочери певицы. Исполнительнице приписывали в любовники множество мужчин, с которыми артистка некогда имела возможность засветиться на публике. Однако наиболее вероятным кандидатом на роль ухажера Светланы и отца Тильды является лидер популярной группы Rammstein Тилль Линдеманн, сообщает информационное агентство VladTime.

Однако предположения по поводу Тилля могут оказаться неверными. Недавно Лобода опубликовала в своих stories картинку с подписью на английском языке, которая означает «думаю о тебе». В нижнем углу снимка исполнительница разместила букву «К», добавив к ней эмоджи в виде сердца. Не исключено, что таинственный инициал – это начальная буква имени или фамилии возлюбленного певицы. Если это так, то выходит, что любовник Лободы точно не Тилль, так как его имя и фамилия начинаются вовсе не на букву «К».

Возможно, таким образом Светлана намекнула на чувства к некому «мистеру К», а также опровергла домыслы общественности о романе с солистом Rammstein. С другой стороны, певица может просто напросто вводить фанатов в заблуждение, дабы уверить, что с Линдеманном у нее ничего нет.