Станет первой леди Украины? Тодоренко метит на место жены Зеленского

Сегодня, 13:00

Телеведущая показала фотографию, на которой как две капли воды похожа на Елену Зеленскую.

Хотя в Украине до сих пор не известны результаты текущих выборов президента, многие представители российского шоу-бизнеса продолжают выражать уверенность в том, что должность займет известный шоумен Владимир Зеленский. Подобное мнение накануне выразила бывшая звезда популярной российской телепередачи «Орел и Решка» Регина Тодоренко.

На личной странице в Instagram она опубликовала фотографию, на которой кандидат в президенты Украины запечатлен целующим свою супругу. Примечательно, что на снимке Елену очень легко можно спутать с самой Региной. На это и попались многие ее поклонники, которые стали удивляться, откуда у нее столь близкие отношения с Зеленским.

На подобные предположения они получали ответ, что на фото не телеведущая, а его жена. «Близкие у вас отношения с президентом», - написал один из поклонников, на что сразу получил ответ, - «Это не Регина. Он целует СВОЮ ЖЕНУ».

Тем не менее, можно предположить, что Тодоренко специально выбрала именно это изображение для своей страницы. Возможно, в своих мечтах она видит себя первой леди страны, хотя это место, судя по всему, крепко занято, ведь комик женился на Елене еще в студенческие годы и до сих пор остается ей верен. Похоже, как бы супруга Топалова не метила на место самой близкой подруги возможного президента, сбыться этому не суждено.