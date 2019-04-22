«Мамочка в психиатрической лечебнице?»: Неадекватное поведение Гузеевой насторожило фанатов

Сегодня, 13:15

Ведущая посреди ночи подняла с постели дочь ради внезапной фотосессии.

Иногда поведение знаменитой ведущей «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой действительно вызывает уйму вопросов. Например, она может внезапно накинуться с критикой или оскорблениями на некоторых участников своей программы, но порой все это казалось лишь частью ее образа свахи-хамки. Однако с недавнего времени неадекватное поведение Гузеевой уже вне ее работы всерьез насторожило фанатов. Дело в том, что по ее же словам, она посреди ночи подняла с постели дочь и заставила фотографироваться только потому, что ей, Гузеевой, так захотелось.

«Мамочка, в психиатрической лечебнице, вы найдёте много ночных фотографов», - написал один из поклонников артистки. Лариса быстро сострила, что, мол, комментатору виднее насчет фотографов в лечебницах, а ей «и дома хорошо».

К слову, из-за того, что юморист Гарик Харламов в последнее время в каждом своем посте шутил про нецензурную брань от Гузеевой, интернет-общественность начала относиться к артистке как-то более агрессивно. Впрочем, и самого Харламова уже неоднократно критиковали за то, что он постоянно унижает «несчастную Гузееву».