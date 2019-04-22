«От фальши уже тошнит!» - Солнцев рассказал, как завершится карьера Бузовой

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Бывший участник скандальной телестройки считает, что Ольгой буду пользоваться продюсеры пока это выгодно.

У популярной ведущей и любимой не всеми, но многими, певицы Ольги Бузовой большая армия преданных поклонников, но в то же время им противостоит не менее многочисленная армия хейтеров и критиков, периодически предрекающих артистке скорое и бесславное завершение карьеры. Одним из таких «пророков» оказался и бывший участник «Дома-2», а ныне шоумен Рустам Солнцев, который разложил по полочкам два самых рейтинговых, но в то же время и очень спорных проекта ТНТ: шоу «Холостяк» с Егором Кридом и «Замуж за Бузову».

Солнцев рассказал, что Крид и Бузова «убили» народную любовь и сочувствие к себе в тот момент, когда вместо того, чтобы искать счастье в личной жизни начали играть на камеру и изображать чувства там, где их нет. По мнению Солнцева, Ольга абсолютно неискренне уже много лет «давит слезу» с одним и тем же выражением лица, а рэпер после окончания съемок «Холостяка» и вовсе начал «глумиться над хорошей девушкой Дашей».

Судя по комментариям, читатели ресурса полностью разделяют мнение шоумена, хотя поведение Егора Крида не вызвало столько гневных порицаний, как игра на камеру Бузовой. «От фальши Бузовой уже тошнит, за бабло готова на все», – пишут пользователи. Тут же появилось пророчество и о том, как завершится карьера Бузовой. «Сейчас ее еще повыжимают, пока деньги приносит, а потом на помойку выкинут, как старую мочалку. Останется одна, пожеванная и никому не нужная», – отмечают в комментариях.

Ну а пока Ольге Бузовой пророчат провал по всем фронтам и забвение, она продолжает вести «Дом-2», штамповать один хит за другим, и колесить по стране с гастролями, где певицу очень ждут «ее люди».