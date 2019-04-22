«Мужиков в дом таскает» – Лена Миро раскритиковала методы воспитания Бородиной

Сегодня, 12:00

«Послушай меня и включи наконец свою дыню», – только такие советы может давать бездетная скандальная журналистка.

Журналистка Лена Миро отличается своими постоянными выпадами в сторону различных звезд шоу-бизнеса. Под ее раздачу нередко попадает Ольга Бузова, семья Галкина, Сергей Светлаков, Анна Седокова и даже некоторые политические деятели и заслуженные спортсмены. На этот раз женщина снова придралась к Ксении Бородиной, только зацепилась она не за внешний вид. Миро не понравилось, как телеведущая отнеслась к недавней новости о воспитании американской актрисы Шарлиз Терон своих детей.

Оказывается, что сын голливудской актрисы в раннем возрасте уже начал ощущать себя девочкой. Мать не против такого, поэтому не препятствует ребенку перевоплощаться в девочку и даже завязывает ему косички. Такое поведение крайне разозлило Бородину, которая посчитала, что «обязанность родителей с раннего детства объяснять различие полов». По ее мнению, поведение Терон категорически противоречит этом.

Миро не стала молчать и раскритиковала методы воспитания самой Ксении. По ее слова, она сама «мужиков в дом таскает» и подает плохой пример, обсуждая сплетки и скандалы. «Не тебе возмущаться воспитанием чужих детей», – в грубой форме Лена обратилась к телезвезде. Интересно, Ксюша как-то отреагирует на многократные оскорбления в свой адрес?