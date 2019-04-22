«Яркий пример последней стадии жизофрении»: Любовница Петросяна грубо ответила хэйтерам на попытку высмеять ее стиль

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Татьяна Брухунова не терпит никакой критики в свой адрес и сразу отправляет недоброжелателей в блок, либо жестко отвечает на заданные ей вопросы в ультимативной форме.

После обнародования настоящей причины развода Евгений Петросяна и Елены Степаненко – у любовницы юмориста появилось много недоброжелателей. Пристальный взгляд поклонников Степаненко все время цепляется за образ и манеру общения Татьяны Брухуновой в Instagram.

Бытует мнение, что за доброжелательной маской любовницы Петросяна скрывается совершенно иные черты лица. «Татьяна вроде пытается выйти из имиджа бедной родственницы, даже книжки Александра Васильева почитывает на досуге, в перерывах от штудирования Водонаевского пособия по успешной жизни, но ведь слова того же Васильева о девушке из деревни – это как раз именно про нее. Отсюда и зажатость, и комплексы и попытка напялить на себя все бренды сразу, и такая чудовищно неадекватная реакция на малейшую критику! Ее истинное лицо отчетливо видно на сельской фоточке в нелепом розовом халате на огороде с лейкой в руках, которую кто-то заботливо слил в интернет. Ну что блокирнете со страху или как?», - написали девушка Татьяне.

Брухунова ответила: «Зачем же? Оставлю Ваше сообщение, как яркий пример последней стадии жизофрении». Судя по всему, Татьяна привыкла к таким нападкам и с чувством исполненного долга грубо ответила хэйтерам на попытку высмеять ее стиль, но подписчицу все-таки отправила в бан. Но, большинство пользователей сошлось во мнении, что Татьяна умело играет роль одного актера в Большом театре.

Все вспоминают случай на «Пусть говорят», когда Елена Степаненко рассказала о том, что Брухуновой не где было жить и она по доброте душевной пригласила ее к себе в дом. После чего стало известно, что теперь Евгений и Татьяна – любовники и юморист требует развода.

После 33 лет брака – Елена Григорьевна осталась ни с чем, потому, как поверила молодой девочке из провинциального городка. На что сама Татьяна тогда ей гордо ответила: «Я ее об этом не просила!». И, действительно, множество женщин пишут комментарии Татьяне о том, что девушка поступила весьма подло по отношению к Елене Степаненко.

Вот только сама Брухунова ничего слышать не желает и сразу отправляет в блок своих комментаторов. Она не стесняется в выражениях и в большинстве своем выставляет медицинские диагнозы каждой женщине, написавшей ей под постом в соцсети.