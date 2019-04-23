Инсайдеры уличили «Небрезгливого Прилучного» в измене Муциенице

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Пользователи утверждают, что видели Павла с неизвестной девушкой.

Довольно длительное время в сети ходят слухи, о том, что брак Агаты Муцениеце и Павла Прилучного трещит по швам. Причиной скандалов в семье в основном является сложный характера Павла. Агата рассказывала на «Шоу Регины Тодоренко», что Павел очень вспыльчивый и может завестись из-за любого пустяка. Также, девушка поделилась с Региной, что она страдает из-за вечной ревности мужа, с её слов стало понятно, что Павел ревнует супругу к каждому столбу.

В социальной сети Instagram появилась информация, что Павел Прилучный был замечен с неизвестной девушкой.

«Я видела его возле гостиницы, хотела попросить автограф, но он отмахнулся. Павел выходил из такси и нежно обнимал неизвестную девушку за талию», - пишут подписчики Агаты в Instagram. Возможно, Павел взялся за старое, ведь из-за отношений с фанатками его брак практически трещал по швам. Агата также рассказывала Регине, что Павел не пользуется современными телефонами.

Пользователи предположили, что так происходит из-за большого внимания СМИ и женского пола, но, видимо, одна из девушек смогла достучаться до неприступной крепости.

«Небрезгливый Прилучный все-таки не устоял перед настырной дамой», - так инсайдеры уличили актера в измене Муциенице.

Возможно, Павел встретился со знакомой или родственницей, точной информации о измене нет. Не исключено, что Прилучному часто приписывают несуществующие романы, так как артист своим поведением подорвал доверие зрителей. Павел беспричинно ревнует свою супругу, он не может позволить Агате уехать на отдых без него, даже с детьми. Подписчиики убеждены, что такое недоверие может быть вызвано, только тогда, когда человек судит по себе и своим поступкам.