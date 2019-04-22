Служебный роман? Тарзан оставил Королеву и уехал в Крым с Горбань на гастроли

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Пользователи сети уличили мужа Наташи в измене с актрисой Марией Горбань, по их словам, у артистов служебный роман.

В своей соцсети Сергей Глушко опубликовал фотографию с аэропорта, проинформировав, что прилетел в Крым на гастроли. В последнее время он ударился в творческий процесс и сейчас играет в спектакле «Муж на час». Его коллега по сцене, очень симпатичная и талантливая актриса Мария Горбань тоже последовала за ним.

У наблюдательных поклонников Тарзана закрались сомнения, что между Машей и Сергеем существует некая связь. Если провести анализ всех его публикаций, то за последнее время в ней нет ни одной Наташи Королевой, но всегда присутствует Мария Горбань. Снимки разняться только костюмами, но суть остается той же – Маша нежно смотрит на Тарзана, а Тарзан изо всех сил старается «тупить взор», чтобы не вызвать подозрение.

Также пользователи отмечают, что Сергей Глушко «лайкает» все фотографии сексапильной Горбань, где она находится в купальнике. Складывается впечатление, что стриптизеру не хватает «огня» дома и он получает это «пламя» на работе. И, действительно, Наташа Королева занята карьерой, ее одолевают репетиции и разъезды по городам. Тарзану только и остается, что обращать внимание на стройную и молодую Машу, которая всегда находится рядом с Сергеем.

«Серега, а вы с Машей в одном номере устроились?», «Наташка твоя, красивая, только ей похудеть надо сильно», «Ну почему мужики, как увидят юбку – сразу бегут с горящими глазами?», «Маша очень красивая, но с Наташей ты уже столько прошел…», - пишут пользователи в соцсети.

Вполне возможно, что это мимолетный служебный роман и семья Королевой-Глушко просто переживает трудный период в жизни. Фанаты надеяться, что Тарзан оставил Королеву и уехал в Крым с Горбань просто на гастроли.