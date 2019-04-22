Заработал на Светлакове: Безработный муж Бородиной воспользовался шумным скандалом

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Курбан Омаров решил разыграть 2 миллиона рублей или свой любимый внедорожник с помощью рекламных аккаунтов, в которых его подписчики заподозрили неладное.

Уже не для кого не секрет, что муж телеведущей Ксении Бородиной находится не самом выгодном финансовом положении. Множество СМИ постоянно сообщает, что Курбан безработный и живет за счет средств супруги. Конечно, мужчина всеми средствами пытается это опровергнуть, но точных доказательств у него нет.

На данный момент он решил разыграть свой автомобиль, а именно Hummer 2. Он часто публиковал то, как занимался тюнингом машины, и там далеко не все гладко. Автомобиль имеет несколько владельцев, ограничения ГИБДД и сомнительные условия конкурса, где нужно предоставить пароль от социальной сети. Но видимо, именно из-за нехватки денег Омаров устраивает сомнительные розыгрыши. Возможно, с помощью конкурса он хочет избавиться от проблемного и ненадежного автомобиля, а также подзаработать на рекламе и живой накрутке своих подписчиков в подозрительные аккаунты. Сам автомобиль Hummer 2 на данный момент просто старое ведро, которое снято с производства и не приспособлено к российским дорожным условиям.

Необходимо заметить, что каких бы денег не обещал Омаров, он не потратит на него ни рубля. Весь розыгрыш проплачен рекламными организациями. То есть, хитрый Курбан убьет нескольких зайцев за выстрел, а именно избавится от проблемной старой машины, подзаработает денег и предстанет белым и пушистым перед подписчиками, якобы просто подарил. Не исключено, что скандал со Светлаковым был хитрым планом по привлечению внимания перед грядущим конкурсом. Посещаемость его профиля возросла почти вдвое, многие вовсе не знали, кто такой муж Бородиной. То есть проще говоря, Омаров мог заработать на популярности Светлакова, который вообще никак непричастен к этому. А через пару дней, когда популярность подросла и окрепла, он запускает странный конкурс. К слову его подписчики полны сомнений по части условий розыгрыша.