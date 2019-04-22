Эрнст, остановись! «Первый канал» рискует попасть в черный список из-за запрещенных телешоу

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Программа «Давай поженимся!», «Жить здорово!», «На самом деле» и «Пусть говорят» могут вскоре закрыться, а все из-за того, что федеральный канал не пройдет цензуру как СМИ.

Стандарты федерального канала поменялись не в лучшую сторону, отмечают телезрители. Все начиналось с безобидного телешоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, где решались социальные вопросы и после выпуска всегда находилось жилье для детей-сирот. Но вероятно после того, как рейтинги телепрограмм стали падать, генеральный директор федерального канала решил поднять их за счет низкопробной режиссуры с платными участниками.

Так первыми скандальными темами стало обсуждение в прямом эфире изнасилования Дианы Шурыгиной и ее потенциального обидчика. Девушка оказалась настолько скандальной, что нецензурная брань, постельные подробности и пропаганда насилия вылилась на всеобщее обозрение телезрителям. Все пользователи травили Андрея Малахова за его новую манеру ведения шоу, но скорее всего, сам телеведущий был менее заинтересован, чем его руководство.

В тоже время, профессор медицинских наук Елена Малышева стала в своей программе «Жить здорово!» распространять сомнительные сведения о вреде и пользе некоторых продуктов, продавая свои полуфабрикаты для похудения по бешенной цене. Она заявила, что ГМО – это чудо науки, а пальмовое масло должно быть в детском питании, и тогда люди засомневались в компетентности профессора.

Кроме того, Малышева предложила свою версию Камасутры, что выглядит весьма непрофессионально с медицинской точки зрения. Не для кого не секрет, что ученые добились первых опытов, которые говорят о том, что пальмовое масло вызывает онкологические заболевания, а также другие тяжелые болезни ЖКТ.

А вот, например, программа «Давай поженимся!», перестала выпускать эфиры с обычными людьми, теперь ее участниками становятся фрики - Олеся Малибу, синтоловый качок руки-базуки Терешин и прочие жертвы пластической хирургии. Программа «Пусть говорят» стала выпускать драки и нецензурную брань в прямом эфире, копаясь в чужом белье публичных людей, а телешоу «На самом деле» превратилось в цирк с проплаченными актерами, где за деньги бывшие участники телепроекта «Дом-2» оговаривают своих близких, друзей и родственников, не чураясь гольных обвинений в преступлении.

Телезрителям остается только попросить Константина Эрнста остановить это «чертово колесо» и пересмотреть свои взгляды зарабатывания денег в семейный бюджет. Ведь в действительности, «Первый канал» рискует попасть в черный список из-за запрещенных телешоу, которые не имеют права входить в эфиры федерального канала, пропагандируя насилие и развращенность общества. После обнародования подробностей изнасилования Дианы Шурыгиной, у нее появились последовательницы, которые также решили рассказать на всю страну о своем горьком опыте за несколько миллионов рублей.

Около полугода назад Государственная Дума РФ рассмотрела вопрос о закрытии программ «Пусть говорят» и «Прямой эфир», но по какой-то причине дело остановилось – доподлинно неизвестно. Сейчас же назревает конфликт между судебными органами и руководством «Первого канала».

По одной из версий, журналисты «Первого» могут незаконно вторгаться в личную жизнь и вести личную съемку без разрешения на то героя программы, выпытывая у людей подробности частной жизни звезд и обычных людей. Именно по этой причине программы под угрозой закрытия, так сказать, из-за возможных грязных методов работы.

Стоит отметить, что актриса Мария Шукшина уже не раз обращалась к органам исполнительной и законодательной власти по вопросу увольнения Андрея Малахова, тогда еще с «Первого канала». Сейчас артистка добивается закрытия всех программ, которые «сеют мракобесие».