Удалить с Instagram? Пользователи жалуются на Курбана Омарова

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Подписчики Светлакова жалуются за неуместные материалы на мужа Ксении Бородиной.

После словесноц потасовки юмориста Сергея Светлакова и мужа Ксении Бородиной – Курбана Омарова пользователи в большинстве встали на сторону Светлакова. Многие считают, что Курбанов не понимает тонкого юмора артиста и некрасиво себя повёл в данной ситуации.

«Если Курбан посчитал, что Сергей оскорбил его супругу, то мог бы написать личное сообщение и разобраться со Светлаковым по-мужски», - пишут подписчики Сергея.

Курбан после просмотра «Осторожно, Собчак!», написал пост про Светлакова на своей странице Instagram, не отметив его. Он назвал его непрофессионалом, якобы его удел - это гомосексуалист Дулин. Возможно, он струсил вступать в прямую перепалку с артистом и решил хайпануть на ситуации – выступив яростным защитником «Дом-2». Вскоре, вовсе, удалил пост и ограничил комментарии на следующих публикациях. Пользователи стали высмеивать Омарова и сбиваться в группы, жалуясь на него в Instagram.

«Давайте все пожалуемся на Зину за неуместные высказывания! А то мужики нынче только в Инстаграмме могут тявкать», - пишут пользователи социальной сети Instagram.

Фанатов Светлакова так задели слова Курбана, что они стали жаловаться на публикации Омарова, чтобы сайт удалил его страницу.

Сергей Светлаков давно не разбавлял остроумными шутками передачи, ему хватило одного выпуска, чтобы поднять такой ажиотаж. Вся сеть обсуждает ситуацию Омарова и Светлакова. Возможно, Ксения Собчак намеренно провоцировала Светлакова, зная наперед, что высказывания артиста могут поднять бурю эмоций не только у подписчиков.