Замок давно пустует? Галкин показал неухоженную территорию поместья в Грязи

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Все постройки находятся в не самом лучшем состоянии, судя по опубликованному комиком видео.

Недавно в соцсети Максим Галкин решил показать стаи птиц, возвращающихся на места своего летнего гнездования, но вместе с этим продемонстрировал и то, как выглядит его замок в деревне Грязи сейчас. На видео комика постройка находится довольно далеко, но именно благодаря этому можно увидеть все окружающего его большую, но несколько неухоженную территорию , которая сплошь и рядом кажется поросшей травой, кустарниками и дикорастущими деревьями.

Печально, что такую величественную постройку могут постепенно запустить, превратить подобие заброшенной, но в чем может быть причина этой халатности точно не ясно. Если, как рассказывал сам Галкин, в этом замке очень много прислуги, неужели они не могли позаботиться о чистоте участка? В конце концов, сейчас, когда все начинает зеленеть, Галкин мог вызвать нескольких наемных садовников для облагораживания территории, но почему-то он и этого не сделал.

Артисту будто все равно, что место, куда вложено столько денег и человеческого труда, при недостаточном уходе может превратиться нечто непригодное для жизни. Или может замок давно пустует и Галкин просто забыл о нем? В принципе, это было бы логично, ведь сам Галкин постоянно в разъездах, в работе в столице, да и его жена Алла Пугачева вряд ли просто сидит в поместье и ждет его. Среди фанатов, следящих за жизнью Пугачевой и Галкина, и вовсе есть версия, что семья с детьми там не жила зимой, а приезжала, как на дачу, ведь требовались большие денежные траты для того, что бы обеспечить отопление такой большой постройки.