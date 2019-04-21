Куда смотрит Бородина? Омаров подвергает дочь Теону смертельной опасности

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Ничего страшного, у Ксении есть еще вторая, нетронутая дочь.

Судя по Instagram Курбана Омарова, он очень много времени проводит с дочкой Теоной. Бизнесмен играет с ребенком, гуляет и постоянно выкладывает смешные видео, на которых малышка показывает себя слишком смышленой, как для своего возраста. Так, недавно он опять отправился с ней на прогулку, только на этот раз могла закончиться весьма плачевно.

Проходя мимо дома, девочка заметила огромную собаку. Курбан не придал этому особого значения и разрешил Теоне поиграть с ней. Ребенок слишком близко подошел к забору, начал издавать собачьи звуки, а пес тем временем максимально высунул морду через железное ограждение. Интересно, Курбану не приходила в голову мысль, что собака легко могла перепрыгнуть через забор, пролезть или как-то по-другому напасть за ребенка?

Куда в таких случаях смотрит Бородина? Она точно увидела данную «сторис» на странице мужа, но как она отреагировала на это? Очевидно, что Омаров подвергает дочь Теону смертельной опасности. Быть может, это все ради новых просмотров и повышения популярности. В любом случае, в паре есть еще одна дочь, с которой глава семейства проводит намного меньше совместного времени.