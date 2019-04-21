Зеленский пустит на родину! Лорак может вернуться в Украину после инаугурации президента

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Смена власти в Украине может перевернуть жизнь украинской певицы, «прописавшейся» в Москве.

Сегодня в Украине проходит второй тур президентских выборов. И хотя пока официальных данных нет, по информации, просочившейся в Сеть, действующему президенту Петру Порошенко придется уступить место главы государства комику и актеру Владимиру Зеленскому. И уже предвкушая смену власти, поклонники Ани Лорак зовут ее домой, утверждая, что Зеленский пустит певицу на родину.

Вполне возможно, что певица – уроженка Черновицкой области, может вернуться в Украину после инаугурации нового президента и начать выступать там, не сталкиваясь с препятствиями со стороны местных властей и жителей, как это случилось в августе 2014 года. Тогда в Одессе перед клубом, где должна была выступать Лорак, сотни протестующих устроили потасовку с полицией и обвиняли приехавшую из России с концертом свою соотечественницу в антиукраинской позиции. А в ноябре того же года в Киеве гостям концерта Ани Лорак устроили так называемый коридор позора, закончившийся дракой и вмешательством полиции. Позже в ситуацию вмещался Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и написал в Facebook, что она «открыто провоцирует общество». Видимо, с тех пор Ани Лорак предпочитала, хоть и с болью в сердце, объезжать родную Украину стороной.

Ну а теперь, когда в Украине грядет смена власти, в географию гастролей Ани Лорак скорее всего вернется родина, и она сможет выступать там, не опасаясь, что зрителей концерта побьют или оскорбят перед входом в зал.