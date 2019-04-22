Наташа приняла малышку! Малахов случайно показал «внебрачную дочь»

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Свежее семейное фото на рабочем столе журналиста могло разоблачить главную тайну скандалиста.

Андрей Малахов на рабочем месте дал интервью популярному изданию, в котором раскрыл полную подборку читаемых им скандальных Telegram-каналов после тяжелого трудового дня. Однако внимание привлекает трогательное семейное фото на рабочем столе журналиста, на котором запечатлен счастливый Андрей, обнимающий улыбающуюся супругу Наталью Шкулеву с грудным сыном на руках, а другой рукой держит за плечики маленькую светловолосую девочку, личико которой скрыто за документами.

По официальным данным, в браке с первой и единственной женой Натальей у Малахова появился лишь один ребенок - сын Александр, а близких сестер и братьев ни у Андрея, ни у его супруги нет. Журналист является самым популярным крестным родителем в шоу-бизнесе – в свое время он крестил пятерых детей – двух мальчишек, включая сына Филиппа Киркорова, его дочь и двух дочек близких друзей, которым едва ли исполнилось три года. Очевидно, что ни одна из крестниц не может быть той светловолосой малышкой на важной для Андрея семейной фотографии, а потому не исключено, что Малахов случайно показал «внебрачную дочь».

О личной жизни Малахова до брака известно очень мало, так как скандально известный журналист не распространялся о своих интрижках. Однако по словам знакомых мужчины, его не сильно тяготило одиночество. До Натальи Малахов был связан долгими, серьезными отношениями с загадочной девушкой, однако его мать не приняла невесту сына, что, вероятно, способствовало их разрыву. Не исключено, что экс-возлюбленная подарила телезвезде ребенка, и позже Наташа приняла малышку от предыдущей женщины, однако не желая вовлекать свою семью в скандал супруги пытаются скрыть последствия гражданского брака ведущего.