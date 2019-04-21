Конспирация уровня «Бог»! Бузова и Арчер «беспалевно» уехали за город «лечить» друг друга

Сегодня, 20:10

Подальше от работы и жены Арама парочка наконец-то сможет провести время вдвоем.

Несмотря на то, что Ольга Бузова постоянно жалуется на отсутствие мужчины, в ее жизни все не так просто, как кажется на первый взгляд. Подписчики постоянно говорят о любовной связи артистки со своими коллегами, и чаще всего поводы для подозрений дает ее женатый директор Арам Арчер. Мужчина постоянно проявляет к своей начальнице недружеский интерес: то откровенно целует, то ходит под ручку и даже ездит с ней вдвоем за границу. Даже на этот раз, когда Оля решила полечиться в центре здоровья, Арчер не отступает от нее не на шаг.

Недавно Бузова сообщила, что на 2 дня уехала в Австрийский центр здоровья. Там она поправит свое состояние и очистит организм, при этом она ни разу не упомянула о своем «попутчике». Оказалось, что вместе с ней туда прибыл тот самый Арчер, которого дома ждут жена и ребенок.

Судя по всему, Бузова и Арчер «беспалевно» уехали за город «лечить» друг друга и даже не подумали о том, чтобы эта информация не «просочилась» в СМИ. Конспирация уровня «Бог»! Может они и делают востребованные медиапродукты, но шпионами и тайными любовниками им не быть никогда.