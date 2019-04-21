«Будущая гордость страны!»: Дети Пугачёвой и Галкина трогательно поздравили россиян с праздником – сеть

Сегодня, 19:22

Звёздные родители воспитывают своих детей согласно православным традициям.

Максим Галкин на официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал свежий снимок своих маленьких детей - Гарри и Лизы. От лица всей семьи наследники знаменитостей трогательно поздравили россиян с праздником. «С Вербным Воскресеньем вас!», - именно так был подписан кадр, на котором позировали Галкины-младшие. Пользователи Сети были в восторге от фотографий звёздных детей и стали в ответ поздравлять семейство Пугачевой и Галкина с православным праздником.

«Будущая гордость страны!», - заявили интернет-пользователи, которые верят в светлое и большое будущее Гарри и Лизы. Стоит отметить, что дочь Примадонны растет очень талантливой и артистичной девочкой, которая увлекается вокалом, танцами и актерским мастерством. Гарри же больше любит технические виды деятельности, а потому все время что-то ремонтирует или помогает работать в саду.