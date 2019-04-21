Окститесь, грешники! Певица Слава и Харламов предались «греху» в Вербное воскресенье

Сегодня, 20:30

Артисты продолжали богохульствовать на глазах у осуждающих их поклонников.

Сегодня православные верующие празднуют Вербное воскресение – последнее воскресенье перед днем Пасхи, именно в этот день Иисус Христос воскресил Лазаря, как сообщается в Библии. В этот день принято прощать обиды, стараться не делать плохих дел, никого не обижать, в принципе избегать работы, но больше молиться и посетить церковь. Конечно, не факт, что все жители в России празднуют эту дату, но ее точно не празднуют певица Слава и комик Гарик Харламов. Эти две знаменитости, даже несмотря на Вербное воскресение, предались «греху» на глазах у всех, чем шокировали пользователей соцсетей. «Окститесь, грешники!» - написали комментаторы из-за того, что певица и комик наслаждались унижениями других людей с помощью песни и всех недовольных игнорировали.

Дело в том, что Харламов продолжает шутить свои обидные шутки про Ларису Гузееву. Сегодня они стали действительно несмешными в особенности из-за того, что много людей были в это день настроены на возвышенный религиозный лад, а со странички кумира их опять накрыли матом от Гузеевой, причем с самого утра. Судя по всему, Харламов хочет сделать издевательства над ведущей «Давай поженимся!» своей фирменной шуткой, вот только в последнее время он совершенно потерял рамки. Удивительно, что еще находятся звезды, вроде Славы, которые поощряют комика за надоевшую фанатам плохую шутку.