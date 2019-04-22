Ничего святого! Волочкова поздравила фанатов с Вербным воскресеньем, прикрыв «срам» букетом роз

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Балерина бессовестно оголилась в большой религиозный праздник.

Что именно себе воображала российская балерина Анастасия Волочкова, когда поздравила фанатов с Вербным воскресеньем, прикрыв «срам» букетом роз, сказать сложно. Возможно, в ее голове публикация подобного поздравления казалась очень милым, забавным и, главное, уместным поступком для последнего воскресенья перед Пасхой, когда верующие люди идут в церковь, чтобы приблизиться к Богу. Однако многие пользователи Сети сошлись на том, что подобное поведение звезды не одобрит ни один верующий да и вообще уважающий себя человек.

И ведь звезда могла сделать исключение в череде своих провокационных фото, хотя бы сегодня сфотографировавшись в одежде. Но нет, балерина решила иначе. «В Волочковой нет ничего святого!» - считают некоторые фанаты, которые обсуждают жизнь балерины на форумах и в фан-аккаунтах. По мнению таких комментаторов, Анастасии осталось только на саму Пасху опубликовать фото в шпагате и купальнике. Поступая таким образом, не уважая чужие религиозные традиции, Волочкова сама навлекает на себя ненависть окружающих, но потом ей не следует удивляться тому, что фанаты критикуют ее даже за хорошие поступки и самые невинные фото.