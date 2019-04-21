Примадонна сгорела со стыда! Галкин «подшофе» опозорил Пугачёву на ее юбилее

Сегодня, 19:00

Видимо, пародист немного переборщил со спиртными напитками на празднике своей супруги, а потому не смог идеально исполнить подаренную певице песню.

Концерт в честь 70-летнего юбилея Аллу Пугачёвой стал одним из самых ожидаемых событий года. Однако если для простых зрителей все закончилось с последним аккордом в зале Большого Кремлевского дворца, то избранные продолжили праздник в ресторане «Ветерок» на Рублевке, где собралось порядка 200 гостей – в том числе спикер Совета Федерации Светлана Матвиенко и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Мероприятие проходило в закрытом для любопытной прессы режиме, однако благодаря Николаю Баскову, поделившемуся в Instagram видео, как они с Максимом Галкиным и Филиппом Киркоровым исполняли музыкальный подарок для именинницы, можно сделать вывод, что Пугачёва подумала обо всем, кроме одного - ее муж не умеет или плохо умеет пить.

Так на видео он, пошатываясь и опираясь на более трезвого Николая Баскова, поет песню «День рождения», а сама Примадонна в этот момент упорно делает вид, что поглощена нарезкой шикарного торта и не обращает внимания на подарок супруга, хотя ранее с удовольствием слушала выступления других, не менее музыкальных, но менее «веселых» гостей.

Возможно, Примадонна просто сгорела от стыда, наблюдая как ее «ненаглядный» почти не попадает в ноты, и можно подумать, что Галкин «подшофе» опозорил Пугачёву на ее юбилее, а также предстал в неприглядном виде перед их детьми – близнецами Гарри и Лизой.