Сущий ад за 150 тысяч. Бузова пожалела, что взяла отпуск на отдых в санатории

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После такого отдыха в санатории, звезде может понадобиться полноценная реабилитация.

Ольга Бузова, наиболее популярная ведущая и певица российского шоу-бизнеса, решила «выключить мозг», как она сама сказала, и заняться полноценным восстановлением своего здоровья. Однако сейчас звезда, скорее всего, жалеет о том, что она кинулась с головой в этот «отдых», потому ей пришлось не только заплатить 150 тысяч за неполноценные три дня курса лечения в санатории, но и пережить сущий ад в этом распиареном месте.

Скорее всего, пожалела не только Оля о таком отдыхе, но и многие другие звезды, которые привыкли рекламировать это место. Взяв отпуск на лечение, Ольга и не думала, что с неё возьмут более 150 тысяч рублей за 3 неполных дня. Даже в день своего заселения девушка приехала не с самого утра, а с обеда.

Ужасная ситуация поджидала Ольгу не только за ужином, когда ей скормили два зелёных помидора, но и после этого. Уже в первый день «реабилитации» видно, как Ольгу планомерно выводят из себя. Женщина решила прилечь и поспать часик-другой до ужина и встречи с врачом, но и тут помешали: разбудили звонком, на что Ольга пожаловалась у себя в сториз.

Только в первый день Ольгу один за другим поджидали неудачи, трудно представить, что будет дальше. Надеемся, звезда вернётся в целости и сохранности.