Пора рожать. Самбурская может променять театр и карьеру певицы на счастье материнства

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Актриса «созрела» до шуток о материнстве, значит и само оно не за горами, думают ее фанаты.

Звезда юмористического сериала «Универ» Настасья Самбурская в реальности шутит даже смешнее, чем ее героиня в ситкоме. Уже не раз актриса высмеивала некоторые пороки общества, но недавно решила затронуть весьма необычную для себя тему, ведь последний ролик посвящен поведению некоторых мамочек младенцев на улице. В частности, Самбурская шутила по поводу того, что такие женщины ведут себя неприлично, эгоистично и слишком нагло, воображая, что они центр целой Вселенной, раз гуляют с коляской.

Однако поклонники актрисы единогласно решили, что, раз она такой эксперт в том, как нужно и не нужно вести себя матерям, то ей и самой пора рожать. Впрочем, мнение общественности весьма переменчиво, ведь после того, как Самбурской вручили награду от радиостанции, посвященной шансону, фанаты начали поговаривать о том, что звезда уйдет из театра ради певческой карьеры. Теперь многие из них уверены, что незачем звезде тратить последние годы молодости на работу, потому, по их мнению, Самбурская может променять театр и карьеру певицы на счастье материнства. К слову, совсем недавно звезда призналась, что рассталась с человеком, которого не любила, но который любил ее, и, вероятно, именно сейчас артистка находится в активном поиске спутника жизни.