Заживо хоронят? Орбакайте могла не простить Пугачёвой завещание

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Мизерная доля шикарного наследства могла показать настоящее лицо Кристины.

Кристина Орбакайте никогда не купалась в родительской любви. С самого детства ее общение с отцом было ограничено, а знаменитая мама Алла Пугачёва была поглощена собственной карьерой. Похоже, Кристина с юности пыталась компенсировать нехватку теплых чувств и любви общением с мужчинами, ведь уже в 16 лет сбежала от матери к Владимиру Преснякову. От знаменитой матери ей досталась разве что яркая внешность и громкое имя – даже на сцену девушка пробивалась сама, без помощи и поддержки. Не исключено, что Кристина в сердцах затаила на мать тяжелую обиду, которая до сих пор мешает им сблизиться.

Они редко видятся – в основном на большие праздники и то в шумных компаниях. И хотя Орбакайте не любит выносить сор из избы, похоже, в последние дни накал в отношениях с мамой достиг предела, и Орбакайте больше не может подавлять пренебрежение на публике. Вчера на юбилее Примадонны мать с дочкой решили развлечь гостей теплым дуэтом, однако у них не получилось. Поклонники обратили внимание, что Кристина очень холодно обращалась с мамой, едва приобнимала ее и не отвечала на знаки ласки взаимностью, не смотрела на родительницу и пренебрежительно отводила взгляд в зал. В целом между родственницами сохранялась приличная дистанция, что наблюдалось впервые.

Поклонники предположили, что такой холод со стороны певицы мог быть вызван сорвавшимися планами на шикарное наследство родительницы. Алла Борисовна далеко не молода, да и здоровье ее регулярно подводит, и вполне вероятно она уже давно подготовила завещание, а после юбилея могла огласить родственникам свое решение.

Похоже, Примадонна решила оставить практически все состояние двойняшкам и мужу Максиму Галкину, а Орбакайте могла не простить Пугачёвой такого решения. Старший наследник Кристины не купается в роскоши, а перебивается небольшими заработками, да и у супруга Кристины дела могли пойти на спад. Очевидно, она рассчитывала получить от матери хотя бы финансовое внимание, и теперь в знаменитом клане могла разгореться серьезная борьба за деньги Примадонны. Не исключено, что близкие Аллы Борисовны теперь ее будто заживо хоронят, обсуждая при ней же свою участь и долю после ее смерти.