«Ксюша пашет, а Курбан пляшет»: Бородина «спалила» своё банкротство дешёвой обувью – сеть

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Подписчики удивлены, как небедная телеведущая докатилась до такого.

Ксения Бородина постоянно выкладывает на своей странице рекламу различных брендов, но пользуется ли она сама рекламируемыми товарами остается под вопросом. Недавно она рассказала фанатам при кроссовки одной немецкой фирмы. По ее словам, они супер-удобные, надежные и стильные. Интересно, почему Ксения так быстро с дорогих брендов перешла на скромную продукцию масс-маркета?

Данная обувь продается во многих российских магазинах. Примечательно, что ее цена едва достигает 5500 рублей, а те спортивные кроссовки, которые примерила телезвезда, и вовсе стоят 3199 рублей. По меркам Бородиной, это действительно дешевая обувь. Она взялась за ее рекламу лишь бы заработать на чем угодно, или все еще хуже, и она ненароком «спалила» своё банкротство?

«Ксюша пашет, а Курбан пляшет», – прокомментировали пост подписчики в сети. На самом деле, телеведущая постоянно работает, а вот о занятости ее супруга мало что слышно. Вроде есть бизнес, вроде выпускает личную линию одежды, но об практически всегда умалчивают. Единственное, чему Омаров уделяет достаточно внимания, так это блогинг и запись смешных видео. Если в семье действительно настали тяжелые времена, быть может, Курбану стоит задуматься и слезть с хрупких плеч работящей жены?